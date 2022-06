Climat: Le National approuve le contre-projet à l’initiative pour les glaciers

Le Conseil national a adopté mercredi à 134 voix contre 56 le contre-projet à l’initiative pour les glaciers («pour un climat sain») qui veut atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Indirect, il veut fixer des objectifs concrets directement dans la loi et accélérer le processus législatif sans devoir passer devant le peuple (sauf en cas de référendum). Il reprend la majorité des points de l’initiative et vise aussi zéro émission nette de gaz à effet de serre, après 2050.

Les députés s’étaient déjà longuement penchés sur la question mardi . Faute de temps, ils ont dû interrompre leurs débats juste avant les derniers votes sur une série de propositions de la gauche et de l’UDC. Mais toutes ont été refusées mercredi. Le National s’en est tenu strictement au projet proposé par sa commission. Les États doivent désormais empoigner le sujet.

Initiants plutôt satisfaits

Du côté des initiants, on se montre plutôt satisfait: «Le catalogue de mesures prévu constitue le minimum pour atteindre les objectifs de l’initiative pour les glaciers», estiment-ils dans un communiqué. Mais ils restent confiants et attendent du Conseil des États «une procédure rapide et des améliorations sur certains points, sans diminution des exigences du texte de loi». Si c’est le cas, ils pourraient envisager de retirer leur initiative.