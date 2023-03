Session du Parlement: Le National balaie l’idée d’une 5e semaine de vacances

Même si le peuple a refusé en 1985 une 5e semaine de congé pour les plus de 40 ans et six semaines de vacances pour tous en 2012, le monde du travail a changé depuis, a rappelé le Neuchâtelois en citant la numérisation et le télétravail. «Il y a désormais une ‘libre circulation’ entre la sphère privée et celle du travail», a-t-il souligné. Et de citer les messages WhatsApp du patron le week-end, l’e-mail professionnel auquel on répond tard le soir, etc. Corollaire: «cette impossible déconnexion» est à l’origine de plus en plus de maladies du travail. D’ailleurs, les burn-out ont explosé depuis 2012, a-t-il souligné.