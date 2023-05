Le National balaie l’initiative anti-vaccins

Le but de l’initiative est l’autodétermination vaccinale, mais le texte est très mal formulé, selon les députés. Il ne contient en effet aucune mention explicite de la vaccination (lire l’encadré). Du coup, il a pour conséquence de toucher au monopole de la violence légitime détenu par l’État. «Si on l’applique, il n’y a plus de contrôle de sécurité aux aéroports, on ne peut plus arrêter quelqu’un sans son consentement ou on ne peut plus prélever de l’ADN sur un prévenu», a lancé Baptiste Hurni (PS/NE) au nom de la commission. D’autres orateurs ont aussi évoqué les renvois de requérants d’asile qui ne seraient plus possibles.