Guerre en Ukraine – Le National condamne fermement l’invasion de la Russie

Dans sa déclaration, le National s’est dit «bouleversé par les souffrances humaines causées par l’agression russe contre l’Ukraine» et «convaincu qu’une guerre d’agression unilatérale ne doit jamais être un moyen politique et est indigne d’un État, au XXIe siècle». Dans son texte, la Chambre du peuple a donc appelé toutes les parties à un cessez-le-feu et demandé au Conseil fédéral de s’associer aux sanctions européennes contre Moscou. Ce que le gouvernement a annoncé ce lundi.