Suisse

Le National devrait rejeter l'initiative anti-burqa

Comme le Conseil des États, la Chambre du peuple estime que le projet va trop loin. D’autant que les Chambres se sont déjà accordées sur un contre-projet indirect.

L'initiative populaire du comité d'Egerkingen veut interdire la dissimulation du visage dans l'espace public. Le texte vise les femmes portant la burqa ou le niqab et veut protéger leurs droits au libre-arbitre. Le comité invoque aussi la sécurité publique, ciblant les bandes de casseurs aux cortèges du 1er mai. Seule l'UDC et une partie du centre devraient soutenir ce texte.

«Ce texte n'a pas d'effet de protection», a rappelé Damien Cottier (PLR/NE) au nom de la commission. Les maris qui contraignent leur femme à porter un voile sont déjà punis par la loi. L'initiative pourrait pousser ces hommes à interdire à leur épouse de sortir de la maison. De plus, l'émancipation réelle ne peut pas être ordonnée par l'Etat.

Individualité

«La dignité de la femme est en jeu», a lancé Jean-Luc Addor (UDC/VS). «Ceux et celles qui s'engagent pour l'égalité de la femme doivent rester cohérent avec les principes énoncés dimanche lors de la commémoration de la grève des femmes du 14 juin 2019.»

«L'UDC veut devenir le parti de l'égalité des femmes. Mais, où était le parti lorsqu'il fallait défendre le droit de vote des femmes ou le droit au congé maternité», a répliqué Samira Marti (PS/BL). Et Irène Kälin (Verts/AG) d'arguer que ceux qui veulent s'engager pour l'égalité des femmes doivent s'opposer à la violence domestique ou pour des salaires minimaux décents.

Pas de liberté

«L'initiative ne libèrera personne», a rétorqué Ada Marra (PS/VD). «Les musulmanes suisses ne portent pas de voile intégral. Aucune femme de ce pays pâtira d'un non à ce texte. Aucune femme n'aura plus de droits. L'initiative est islamophobe et populiste. Elle amène sur le devant de la scène un problème qui n'existe pas. La femme à burqa est rare en Suisse», a argué Mme Marra. «Elle n'est pas le prototype de la femme musulmane en Suisse.»