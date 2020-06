Coronavirus

Le National discute d’une rallonge budgétaire

Les parlementaires doivent étudier le projet de rajouter 14,9 milliards de francs au budget pour les mesures de lutte contre le Covid-19. Ce qui doublerait les coûts liés à la crise sanitaire.

La nouvelle enveloppe n’est que peu contestée. Elle a été approuvée sans opposition en commission. Plusieurs minorités proposent toutefois de serrer ou de délier un peu plus les cordons de la bourse ici et là. Elles ont peu de chances d’obtenir gain de cause.

Pour l’assurance chômage

La commission souhaite par ailleurs fixer une condition-cadre à l’utilisation des prêts Covid en faveur des ligues de football et de hockey sur glace. Les clubs qui reçoivent un prêt devraient garantir que la baisse de 20% du revenu moyen des joueurs exigée est progressive, donc plus marquée pour les revenus plus élevés. L’idée est de garantir que les joueurs percevant un haut revenu supportent une baisse plus importante que ceux percevant un revenu plus bas.