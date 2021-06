Session d’été - Le National dit oui à la hausse des déductions fiscales pour enfants

La Bernoise a en fait donné une 2e chance au projet initial du Conseil fédéral lancé en 2018. Un projet qui avait été remanié par le Parlement. Si le gouvernement n’avait prévu de toucher que le relèvement de la déduction des frais de garde par des tiers, les Chambres étaient allées plus loin. Elles avaient augmenté la déduction générale pour enfants de 6500 à 10’000 francs. Conséquence: la gauche avait crié au scandale, estimant qu’il s’agissait là d’un cadeau fait aux familles riches. Et le projet avait été balayé par deux tiers des Suisses lors des votations de septembre 2020.

Inciter les mères bien formées à travailler plus

«Nous avons un problème en Suisse pour concilier vie familiale et vie professionnelle en raison de notre système fiscal qui avantage les revenus uniques, a expliqué Christa Markwalder. Cette déduction doit pouvoir couvrir les frais de garde des enfants. Elle peut inciter des parents, surtout les mères à temps partiel, à augmenter leur taux de travail, car aujourd’hui, le salaire supplémentaire d’une femme qualifiée disparaît dans les impôts et la crèche, a-t-elle plaidé. Certes, la mesure coûterait 10 millions à l’impôt fédéral direct, mais cela augmenterait la productivité, dont à terme des recettes fiscales plus élevées, a-t-elle relevé.

Une minorité UDC n’a pas voulu entrer en matière sur le projet. «Si le peuple a dit non en septembre dernier, il faut l’accepter», a ainsi plaidé Marcel Dettling (UDC/SZ). «S’il a refusé le projet, c’est qu’il a estimé que cela n’avantageait que les familles riches», a-t-il soutenu en rappelant que seule la moitié des familles payait l’impôt fédéral direct. L’élu s’est au passage fait railler par la socialiste zurichoise Jacqueline Badran: «Je suis très heureuse de voir que l’UDC se découvre une fibre sociale et défende les pauvres!»

Réduire la pénurie de main-d’œuvre

Le Centre et l’UDC sont quand même revenus à la charge avec une hausse des déductions générales pour tous les parents. Ils souhaitaient cette fois la faire passer de 6500 actuellement à 8250 francs par an et par enfant. «C’est un compromis entre les 10’000 francs que nous avions demandé à l’époque et les 6500 francs actuels, a expliqué Thomas Aeschi (UDC/ZH). «C’est une augmentation raisonnable et un geste pour tous les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants», a-t-il expliqué. «Les familles doivent être libres de choisir leur mode de fonctionnement sans réfléchir à l’argent», a abondé Leo Müller (Centre/LU).