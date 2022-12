Le National dynamite les salaires minimaux cantonaux

Souveraineté cantonale

Les débats de mercredi ont réservé une belle passe d’armes entre le rapporteur de la commission, le conseiller national et président de l’USAM Fabio Regazzi (C/TI), pour qui «le partenariat social et le droit collectif créent un juste équilibre entre employeurs et employés. La motion demande uniquement la primauté sur le salaire minimum, le 13e salaire et les vacances». Divers intervenants socialistes, Baptiste Hurni (PS/NE), Pierre-Yves Maillard (PS/VD), Cédric Wermuth (PS/ZH) ou encore Fabien Fivaz (V/NE) ont défendu la souveraineté cantonale et la légitimité des votations cantonales dans l’optique d’une politique sociale et non pas contractuelle.