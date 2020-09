Berne : Le National élargit la base légale de l’entraide judiciaire

La réforme doit éviter que la Suisse ne puisse pas collaborer avec des institutions pénales internationales. Seule l’UDC s’y est montrée opposée.

Actuellement, la Suisse ne peut accorder l’entraide judiciaire qu’à des Etats. Deux lois ont été adoptées en 1995 et 2001 pour que la Suisse puisse coopérer avec les tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ainsi qu’avec la Cour pénale internationale permanente qui siège à La Haye.

Crimes de guerre et autres

La révision de loi entend combler ces lacunes et inscrire dans la loi une coopération pleine et durable. Elle sera accordée pour des procédures portant sur des violations graves du droit international, tels les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.