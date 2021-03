Les débats vont se prolonger tard dans la soirée au National. Eric Felley

Les conseillers nationaux vont vivre une longue journée ce lundi. En effet, Après le Conseil des États jeudi (plus de 5h30 de débat!), la Chambre du peuple entame à son tour l’examen de la révision de la loi Covid dès 15h30. Et les discussions risquent d’être longues. Les services du Parlement n’ont en effet pas fixé de limite à la durée des débats… Voici les principaux points qui seront abordés ce lundi.

Ouverture des restaurants et lieux de loisirs

Mercredi dernier, le National emmené par la droite avait déjà, dans une déclaration adoptée par 97 voix contre 90, poussé un coup de gueule et sommé le Conseil fédéral d’ouvrir le 22 mars les restaurants, fitness, théâtres, cinémas et autres lieux de sports et de divertissements. Mais l’UDC a déjà annoncé qu’elle ne comptait pas en rester là. Dans un communiqué mercredi dernier, le parti indiquait espérer que «le PLR et le PDC ne s’inclinent pas une nouvelle fois et continuent d’exiger des réouvertures contraignantes». Le président de l’UDC Marco Chiesa lançait même: «Une déclaration est certes un signal utile, mais nous avons maintenant besoin d’inscrire une réouverture contraignante dans la loi afin de forcer le Conseil fédéral à réagir».

La commission de l’économie du National (CER-N) propose aussi de permettre au Conseil fédéral d’ordonner, dans des «cas exceptionnels dûment motivés et pour une durée de 90 jours au plus», des mesures comme la fermeture d’établissements publics ou l’obligation générale de travailler à domicile. Elle souhaite également ajouter une disposition selon laquelle le Conseil fédéral pourrait permettre aux cantons présentant une évolution positive et une stratégie de test ou de vaccins d’assouplir les mesures de lutte. Une possibilité déjà acceptée jeudi par le Conseil des États qui avait aussi décidé que les personnes vaccinées pourront être exemptées de quarantaine.

Douze dimanches de travail par année?

On devrait aussi assister à un duel gauche-droite sur une proposition de la commission du National de permettre aux commerces d’ouvrir 12 dimanches par année durant 2021 et 2022. Une proposition évidemment combattue à gauche. Aux États, la proposition n’avait pas passé, malgré l’avis favorable de la commission de l’économie de la Chambre des cantons.

Soutien aux cas de rigueur pour les PME

La proposition du Conseil fédéral de doubler l’enveloppe destinée aux cas de rigueur de 5 à 10 milliards de francs ne devrait pas être contestée. En revanche, le National risque d’être divisé sur la part que devront financer Confédération et cantons. En effet, le Conseil des États a décidé jeudi d’augmenter la participation de Berne de 70 à 80%. Ce qui ne plaît pas à la commission de l’économie du National (CER-N) qui préfère maintenir un 70%, comme le veut d’ailleurs le Conseil fédéral.

La CER-N propose aussi de supprimer la date de création d’une firme au 1er octobre afin de permettre à toute nouvelle entreprise d’être éligible. Elle estime aussi qu’un recul de 25% et non 40% du chiffre d’affaires d’une entreprise doit être suffisant pour être considéré comme un cas de rigueur, ce qui risque de ne pas plaire au grand argentier Ueli Maurer. Enfin, elle aimerait aussi que la Confédération aille plus vite dans l’aide aux entreprises. Et, en cas de retard dans l’examen des demandes, elle souhaite que des acomptes puissent être versés «à hauteur des besoins prévisibles».

En ce qui concerne les grandes entreprises, trois milliards de francs sont prévus pour les firmes dépassant 5 millions de chiffre d’affaires. Mais les sénateurs avaient décidé que les entreprises devaient rembourser, au moins partiellement, les contributions à fonds perdu reçues, en cas de bénéfices. Et que celles qui ont vu leur chiffre d’affaires reculer de plus de 70% puissent bénéficier de montants maximaux plus élevés. La CER-N suit la Chambre des Cantons et se montre même plus généreuse sur certains points.

Culture et sport

La CER-N s’est largement ralliée à la décision du Conseil des États de biffer de la loi le plafonnement des aides financières. Elle s’est aussi montrée favorable à la rétroactivité du soutien aux entreprises et acteurs culturels. En outre, elle propose de préciser que tous les acteurs culturels, en particulier les intermittents, aient accès à une indemnisation pour perte financière.

La commission de l’économie du National propose aussi que la Confédération puisse, sur demande, soutenir les manifestations, foires, expositions industrielles et marchés annuels annulés, reportés ou dont l’organisation est restreinte, au moyen d’une compensation du manque à gagner. La Confédération pourrait prévoir au plus 350 millions de francs en 2021.

Concernant les clubs sportifs, la commission souhaite maintenir le droit en vigueur concernant les conditions d’octroi de ces aides. Par 21 voix contre 21 et avec la voix prépondérante de son président, le Conseil des États avait décidé de son côté d’adapter ces conditions. Les sénateurs avaient également décidé de prévoir dans le supplément au budget 50 millions de francs supplémentaires en faveur de la relève sportive et du sport populaire.

Chômage

À l’unanimité, la CER-N a fait une fleur aux chômeurs âgés. Elle veut ajouter une disposition transitoire selon laquelle les chômeurs qui remplissent les conditions d’octroi de prestations transitoires à partir du 1er janvier 2021 n’arrivent pas en fin de droit avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.

Plus généralement, les sénateurs s’en étaient tenus à la proposition du Conseil fédéral. Le nombre maximal d’indemnités journalières sera augmenté à 66 jours, avaient-ils décidé, malgré les demandes de la gauche et de quelques élus du Centre qui auraient voulu porter la limite à 107 jours.

Scientifiques toujours priés de se taire, mais…

Le National devra aussi se prononcer sur une demande de la CER-N que le public soit informé des mesures prises par le Conseil fédéral au sujet du Covid exclusivement par le Conseil fédéral et le Parlement. Si au départ, tous les scientifiques de la Task Force devaient être réduits au silence, la commission a assoupli sa demande. Elle demande désormais que seul le président de la Task Force puisse s’exprimer devant les médias, après consultation de l’OFSP.