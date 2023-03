Pouvoir d’achat: Le National enterre le calculateur des prix à la pompe

Le TCS l’a déjà fait

Dans le même temps des discussions au Parlement, le TCS a lancé un calculateur des prix pour les carburants. «Cette solution privée a été mise œuvre plus rapidement qu’une solution étatique, se réjouit la commission de l’économie et des redevances, mais comme l’application du TCS repose sur des contributions volontaires, elle ne couvre pas l’ensemble du territoire national et l’actualité des prix n’est pas toujours garantie».