Suisse : Le National entre en matière sur l’agenda du gouvernement

Les députés du Conseil national ont entamé ce lundi les débats sur l’orientation politique du gouvernement pour les années 2019-2023 malgré la tentative des Verts de renvoyer le projet au Conseil fédéral.

Le gouvernement ne peut pas continuer comme avant en matière environnementale. Ce programme n’est pas à la hauteur de l’urgence climatique, mais aussi sociale, sanitaire et humanitaire, a ajouté Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE). Ces arguments n’ont toutefois pas suffi, tous les autres partis refusant de renvoyer sa copie au Conseil fédéral.

Plus d’ambition souhaitée

Il n’y a aucune raison de charger davantage un bateau qui risque de couler, a renchéri l’UDC fribourgeois Pierre-André Page. Il faut des mesures ambitieuses et des indicateurs efficaces, c’est au Parlement de s’y atteler, a ajouté François Pointet (PVL/VD).

Le programme de législature ne doit pas être le programme politique d’un parti, a affirmé Marcel Dobler (PLR/SG). Le Parlement a en outre pris suffisamment du retard à cause de la crise sanitaire.

Corona en toile de fond

Le programme se compose de trois lignes directrices. La Suisse assure durablement sa prospérité et saisit les chances qu’offre le numérique. Elle soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de la coopération internationale. Elle assure la sécurité, s’engage pour la protection du climat et agit en partenaire fiable sur le plan international.