Session: Le National entre en matière sur l’aide aux parents pour payer la crèche

Le National veut aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle. Il a en effet décidé par 124 voix contre 59 d’entrer en matière sur un projet de sa commission qui veut que Berne finance à hauteur de 20% les frais de crèche des enfants en bas âge. Il pourrait en coûter 710 millions à la Confédération. Seule l’UDC et une petite minorité du Centre se sont opposées.

De quoi parle-t-on? Le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extra-familial des enfants, arrive à échéance fin 2024. «Il a permis de créer 72’000 places d’accueil», a rappelé Valérie Piller Carrard (PS/FR) pour la commission. Et plutôt que de le renouveler, la commission veut le pérenniser et passer à un financement permanent. «Il s’agit de soutenir toutes les familles et tous les cantons en matière d’encouragement de la petite enfance».

Inégalité de traitement

Le système dit aux femmes: «Restez à la maison!»

En outre, augmenter les places d’accueil permettrait de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui guette la Suisse. «Aujourd’hui de nombreux parents ne peuvent pas s’offrir la crèche ou ne trouvent pas de place. En conséquence, les femmes, en particulier, abandonnent tout ou partie de leur travail, ce qui se traduit à terme inévitablement par des salaires et des rentes plus faibles», a avancé Emmanuel Amoos (PS/VS).

«Huit femmes sur dix arrêtent de travailler ou réduisent leur taux après la naissance d’un enfant, a abondé Simon de Montmollin (PLR/GE). «Si c’est délibéré, tant mieux, si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de quoi être fier», a-t-elle lancé. «Une récente étude de l'Unicef sur la garde d'enfants nous place au 38e rang sur 41 pays observés. De plus, la part du salaire des parents consacrée à l'accueil extrafamilial est plus élevée en Suisse que dans tout autre pays», a rappelé en outre Marie-France Roth Pasquier (C/FR).

Les coûts en question

Les débats se poursuivent. Les partis ferraillent sur les coûts du projet. La droite veut tout faire pour alléger la facture. Pour rappel, le Conseil fédéral veut bien améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale mais il estime que c’est aux cantons de s’en charger et rappelle que la situation financière tendue de la Confédération ne permet pas un engagement supplémentaire. Il milite désormais pour ne pas devoir payer plus de 10% des frais de garde et pour que les cantons passent davantage à la caisse.