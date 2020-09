Suisse : Le National étudie l’enveloppe pour la formation et la recherche

Le Conseil fédéral propose un total de 27,9 milliards de francs pour les années 2021-2024, soit deux milliards de plus que pour les quatre années précédentes. L’UDC a multiplié les appels à la prudence.

Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne se taillent la part du lion avec une enveloppe de 10,8 milliards de francs pour les années 2021-2024.

La recherche et la formation devraient recevoir plus de 28 milliards pour les années 2021-2024. Le National a entamé mardi la discussion sur ces crédits. Il devrait y ajouter quelques millions, en plus des 188 millions décidés par le Conseil des Etats.