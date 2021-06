Initiative sur la transparence - Le National exige toujours la transparence chez les sénateurs

Il y a aura conférence de conciliation pour mettre un point final au contre-projet à l’initiative populaire «pour plus de transparence dans le financement de la vie politique». En effet, les deux Chambres ne sont toujours pas d’accord sur une dernière divergence, celle qui concerne les dons reçus par les sénateurs. Le National a insisté mercredi, par 144 voix contre 30, pour que les conseillers aux États soient également soumis à la transparence.

«Peu cohérent»

«La majorité du Conseil des États a estimé qu’il faut mettre dans le droit fédéral ce qui relève du droit fédéral et laisser aux cantons ce qui relève des cantons. Plusieurs sénateurs ont estimé que les cantons allaient de toute façon probablement prévoir une législation en la matière», a souligné Damien Cottier (PLR/NE) au nom de la commission. Mais celle-ci ne partage pas cet avis et a décidé de maintenir sa position estimant qu’il serait peu cohérent d’avoir une obligation de transparence valable uniquement pour un des deux conseils et que, par ailleurs, la solution proposée est compatible avec la Constitution», a-t-il déclaré.