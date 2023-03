Session: Le National fait volte-face et enterre les hausses des rentes AVS/AI

Les seniors devront se contenter de l’adaptation tous les deux ans de leur rente AVS. 20min/Matthias Spicher

Mauvaise nouvelle pour les retraités et les personnes à l’AI: leurs rentes ne seront pas revues à la hausse de manière extraordinaire. En effet, alors que le Parlement avait pourtant prié le Conseil fédéral d’adapter les rentes au renchérissement afin d’éviter la perte du pouvoir d’achat des seniors, le National a retourné sa veste mercredi. Il a balayé par 97 voix contre 92 les adaptations proposées par le gouvernement.

Pour rappel, le Conseil fédéral venait de proposer de relever la rente AVS minimale de 7 francs (de 1225 à 1232 francs), et la rente maximale de 14 francs, (de 2450 à 2464 francs). Une hausse qui s’ajoutait à l’adaptation ordinaire des rentes que Berne effectue tous les deux ans en se basant sur l’indice mixte, qui prend en compte l’évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation avait d’ailleurs eu lieu le 1er janvier dernier avec une hausse comprise entre 30 et 60 francs.

Demande du Parlement

Mais en raison de la guerre en Ukraine, de la crise de l’énergie et de l’inflation en général, la hausse des prix a été supérieure à celle des salaires l’an passé. Et l’adaptation des rentes fondée sur l’indice mixte n’a pas permis de compenser entièrement le renchérissement. Raison pour laquelle le Parlement avait exigé lors des sessions précédentes un relèvement extraordinaire des rentes pendant 2 ans.

Mais la droite a refusé d’entrer en matière. UDC, PLR et Vert’libéraux ont estimé que les adaptations usuelles tous les deux ans étaient suffisantes. Et que les quelques francs en plus que gagneraient les seniors ne valaient pas tout le travail bureaucratique nécessaire à une nouvelle adaptation. En outre, cette hausse coûterait 400 millions de francs à l’AVS qui vient de faire l’objet d’un assainissement et qui n’a pas besoin d’être grevée davantage.

«Respectez la Constitution!»

Le PS, les Verts et le Centre ont bien tenté de maintenir ce relèvement dans un débat émotionnel. «La perte du pouvoir d’achat en 2024 pourrait se monter à 8%. Ce qui représente sur une année une rente mensuelle en moins due à la hausse des prix», a tenté Mattea Meyer (PS/ZH). «Les rentes doivent être adaptées au moins à l’évolution des prix, c’est écrit à l’article 112 de la Constitution», a rappelé Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Et de haranguer la droite: «Où est passé votre amour de la Constitution? Respectez-la, au moins pour l’AVS.»

«Il s’agit d’un cadeau fait à une partie de la population sur le dos de l’autre», a rétorqué Régine Sauter (PLR/ZH). «20% des rentiers les plus riches touchent plus de 9000 francs par mois», a relevé Melanie Mettler (PLR/BE). Ce n’est pas «équitable» s’ils reçoivent 14 francs de plus alors que les rentiers les plus pauvres n’auront eux que 7 francs, a-t-elle estimé.

Le dossier part aux États.