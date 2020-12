Suisse : Le National est pour la pub sur le tabac dans les journaux

Le National s’est montré mardi moins restrictif que le Conseil des États sur les interdictions de promotion du tabac.

La publicité pour les cigarettes devrait aussi être autorisée dans les journaux et sur les sites internet ne s’adressant pas directement aux mineurs.

Au deuxième jour du débat consacré à la nouvelle loi sur les produits du tabac, la Chambre du peuple s’est attaquée au cœur du sujet. Actuellement, la publicité pour le tabac n’est interdite qu’à la radio et à la télévision. Les sénateurs ont décidé d’étendre l’interdiction aux journaux et sites internet consultés par les mineurs.

Formulation plus libérale

Le National a opté pour une formulation plus libérale: la publicité ne devrait être interdite que dans les supports destinés aux moins de 18 ans. Cette solution évite que l’interdiction ne concerne aussi les publications destinées aux adultes, a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission.

En revanche, le Conseil national a introduit de nouvelles restrictions. La publicité serait largement interdite dans les cinémas et dans l’espace public, ainsi que sur les panneaux visibles depuis le domaine public.

Parrainage possible

Les règles concernant le parrainage ont également été précisées. Le parrainage de manifestations dont le public a plus de 18 ans serait toujours possible. La commission propose un compromis qui équilibre protection de la jeunesse et liberté individuelle des adultes, a estimé Benjamin Roduit.