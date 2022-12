Session: Le National libère plus d’argent pour mieux protéger les troupeaux et le vin

Une opposition qui a fait bondir Jacques Nicolet (UDC/VD): «Nous sommes arrivés à une situation critique et les éleveurs menacent de prendre les armes pour protéger leurs troupeaux tant les attaques ont été nombreuses sur l’ensemble de la Suisse en 2022, le loup ne se gênant même plus d’attaquer des bovins adultes de plus de 600 kilos.» Et de poursuivre: «Nous devons impérativement mettre à disposition des moyens permettant d’assurer une meilleure protection des troupeaux de façon beaucoup plus conséquente sur nos alpages». Au final, le National a accepté le montant supplémentaire par 128 voix contre 58.