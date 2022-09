Session: Le National monte au front contre la violence numérique

Le National veut enrayer la violence numérique en Suisse. Il a accepté par 134 voix contre 41 un postulat de Judith Bellaiche (Vert’lib/ZH) qui demande au Conseil fédéral un rapport sur l’ampleur du phénomène et sur les mesures à prendre pour le combattre. Il s’agit là de cyberintimidation, cyberharcèlement, de discours haineux, menaces ou discriminations via les médias sociaux, services de messagerie, tchats ou encore les courriels.

«Quelque 86% de la population considèrent que la violence numérique est largement répandue mais n’est pas assez combattue en Suisse, selon un sondage», a rappelé l’élue jeudi. Et plus de la moitié des sondés estime que les autorités ne luttent pas suffisamment contre ce phénomène et qu’elles ne savent pas elles-mêmes comment s’en protéger».