Session: Le National ne veut pas de formation médicale pour les soldats

L’élu rappelait que des équipes issues des troupes sanitaires de milice avaient pu épauler à plusieurs reprises avec succès les hôpitaux débordés pendant la crise du Covid. Et de souligner que lorsque les services médicaux civils atteignent leurs limites, ni la Confédération ni les cantons ne disposent d’une réserve stratégique. Il suggérait donc que l’armée puisse, en plus de son catalogue de missions actuel, prendre en charge médicalement plusieurs centaines de patients pendant plusieurs mois lorsque les services civils sont surchargés ou risquent de l’être. Pour ce faire, il proposait de mettre notamment sur pied des formations sur la prise en charge médicale.

Pas nécessaire

La ministre de la Défense Viola Amherd partageait cet avis. «Le Conseil fédéral est convaincu que l’armée, avec ses capacités et ses structures actuelles, peut déjà soutenir efficacement le système de santé civil», a-t-elle lancé en rappelant qu’il y avait actuellement quatre bataillons hospitaliers, huit compagnies sanitaires permettant de décharger les hôpitaux civils et des soldats spécialement formés. En outre, l’armée ne doit pas faire concurrence au secteur civil des soins, a-t-elle souligné. «Si elle formait plus de personnes et les envoyait ensuite en mission, cela aurait des conséquences importantes», a-t-elle indiqué. «Les militaires convoqués manqueraient ainsi dans l’économie et la société».