Restauration: Le National ne veut pas interdire la vaisselle jetable

La vaisselle jetable et à usage unique ne sera pas interdite dans la restauration à emporter. Le Conseil national a refusé par 113 voix contre 65 une motion en ce sens de Delphine Broggini Klopfenstein (Verts/GE). Elle aurait voulu que l’interdiction s’applique non seulement aux récipients jetables en plastique, mais aussi aux matériaux de substitution tels que le carton ou les matériaux compostables.

Des milliers de couverts tous les jours à la poubelle

«Avec plus de 700 kilos par personne et par an, la Suisse produit beaucoup trop de déchets. Les emballages jetables représentent à eux seuls environ un tiers de ces déchets. C’est le reflet évident d’une société qui consomme et jette toujours plus», a-t-elle lancé à la tribune.