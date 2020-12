Coronavirus : Le National ne veut pas réduire les capacités des stations de ski

La Chambre du peuple a refusé que le Conseil fédéral prenne de nouvelles mesures plus strictes dans les régions de sports d’hiver pendant les Fêtes.

Dans une déclaration approuvée jeudi par 100 voix contre 80, la Chambre du peuple prie également le gouvernement de ne pas édicter des prescriptions plus strictes pour les domaines skiables que pour les autres secteurs concernés, tels que l’hôtellerie et la restauration.

Mesures proportionnées souhaitées

Les députés souhaitent que les mesures soient prises «de manière proportionnée et efficace» et qu’elles tiennent compte des plans de protection avalisés par les fédérations de sports d’hiver. En outre, la capacité des télécabines comportant des places debout ne devra pas être réduite de plus de 20%.