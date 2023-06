Le National ne veut plus de contre-projet à la retraite à 66 ans

Ce nouveau vote est intervenu après une motion d’ordre de la commission du National qui a été acceptée lundi et qui demandait un nouveau débat. «Le calendrier interne qui nous a été présenté en séance pour l’élaboration d’un contre-projet est, selon la majorité de la commission, beaucoup trop serré et ne permet pas de préparer sérieusement une réforme aussi importante», a expliqué mardi Benjamin Roduit (C/VS) au nom de la commission. «Nous n’avons pas souhaité réagir à la va-vite au mandat donné, de justesse, par notre conseil», a-t-il ajouté en rappelant que le Conseil fédéral devait de toute manière élaborer un projet de stabilisation de l’AVS d’ici 2026.

«C’est un refus de se mettre au travail»

Philippe Nantermod (PLR/VS) a lui aussi enragé. Et de citer une devise des personnages de BD les Shadoks: «là où il n’y a pas de solution, il n’y a pas de problème. C’est un peu ce que le Parlement a fait au cours de la semaine écoulée», a-t-il lancé. «Il y a des gens qui n’adhèrent pas à cette farce et qui estiment que les grands problèmes du pays doivent être pris avec un grand sérieux», a-t-il ajouté en plaidant lui pour voter en faveur de l’initiative telle quelle. Il n’a pas eu gain de cause non plus.