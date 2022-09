Le National prolonge la loi Covid-19 jusqu’en 2024

Le Conseil national a prolongé ce mardi certaines dispositions de la loi Covid-19 jusqu’à juin 2024. Les bases légales pour le certificat, pour l’application SwissCovid et la gratuité des tests de dépistage, ont été prolongées. L’UDC refusait l’entrée en matière, mais elle a été minorisée par 130 voix à 43. Dans la foulée, le Conseil national a voté l’urgence, sans possibilité de référendum, car la loi doit entrer en vigueur au 1er janvier.

«Vous avez détruit des milliers d’existences»

Andreas Glarner (UDC/AG) a replongé le Parlement dans les polémiques qui ont marqué l’évolution de cette loi attaquée deux fois par référendum : «Nous prolongeons cette loi au mépris de tout ce qui s’est passé, s’est-il emporté. Même l’OMS nous dit qu’il n’est pas certain que c’était une pandémie.» L’Argovien a dénoncé des «mesures restrictives massives» qui ont été décidées au Parlement en accusant ses collègues: «Vous avez détruit des milliers d’existences (…) Vous avez tout fait pour stigmatiser les personnes non vaccinées». Il s’en est pris aux médias complices, qui ont «disséminé cette peur… Tout cela était dégoûtant».

«Après le match, c’est encore le match»

Mais dans les autres partis la prudence est de mise, car le virus pourrait revenir: «Après le match c’est encore le match, a déclaré Lorenz Hess (C/BE). Nous avons encore un risque avec le Covid et certains outils doivent rester». Pierre-Yves Maillard (PS/VD) a plaidé pour des «adaptations pragmatiques». «Le Covid est encore dans notre réalité», a ajouté Jörg Mäder (VL/ZH). Et pour Benjamin Roduit (C/VS): «La société doit se préparer à une gestion à long terme du coronavirus».

Prolonger le nécessaire

Le chef de la Santé, Alain Berset, dit s’attendre à de «nouvelles phases de Covid d’ampleur variable, dont on ne peut pas prédire l’intensité. Pour protéger la santé publique, il faut garder ces mesures pour les deux prochains hivers. L’idée est de conserver quelques outils qui ont fait leur preuve. Prolonger le nécessaire pour faire face dans cette phase de transition».

Mesures de protection abandonnées

La socialiste Flavia Wasserfallen demandait d’en faire de même avec les aides économiques et les mesures de protection des travailleurs, qui concernaient le secteur agricole, la construction, les artisans ou les ouvriers. Mais Alain Berset et la droite du Conseil national ont estimé que ces mesures ne se justifient plus, alors que la situation est redevenue normale.