Assurance maladie – Le National refuse à son tour l’idée d’une caisse maladie cantonale

Pour le canton, cette initiative répondait à la préoccupation majeure de l’augmentation des primes d’assurance. Son objectif était de permettre aux cantons de créer une institution chargée de fixer et percevoir les primes, financer les coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins, acheter et contrôler l’exécution de tâches administratives et contribuer au financement de programmes de prévention et de promotion de la santé.