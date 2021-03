La semaine dernière, le Conseil national avait voté une déclaration pour 97 voix à 90 et 6 abstentions demandant au Conseil fédéral de rouvrir les établissements publics, restaurants, lieux de culture et de sport le lundi 22 mars. Hier il a refusé d’inscrire cette date dans la loi par 122 voix à 70. Lundi le chef de Groupe socialiste aux Chambres, Roger Nordmann (PS/VD) avait ironisé en disant que son anniversaire tombait le 23 mars et qu’il aurait bien aimé «fêter sur la terrasse d’un restaurant».

Mais, comme l’ont répété nombreux de ses collègues de gauche, mais aussi du Centre: «on ne peut pas décréter la fin d’une épidémie dans une loi, on doit la combattre». Dans l’autre camp, Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) a dénoncé une fois de plus le pouvoir pris par le Conseil fédéral dans cette pandémie, qui prend des décisions «arbitraires, n’écoutant pas les commissions du Parlement, ni la majorité des cantons qui souhaitaient une réouverture».

Pour elle et le groupe UDC, inscrire la date du 22 mars valait une reprise en main du Conseil fédéral. Mais au vote, la proposition de la Commission de l’économie et des redevances n’a été suivie que par l’UDC et quelques parlementaires du PLR et du Centre.