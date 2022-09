Session: Le National refuse de mieux protéger les mères contre le licenciement

Protection longue et risquée

La majorité n’a pas voulu la suivre. Philipp Matthias Bregy (C/VS) a souligné que l’extension du temps de protection demandé était trop importante et risquait de poser des problèmes. Les entreprises pourraient ainsi ne plus engager des femmes en âge de procréer, a-t-il mis en garde. En outre, nombre d’entre elles offrent déjà des solutions tolérantes et souples envers les jeunes mères, selon lui. Et de rappeler que la commission a aussi élaboré une initiative pour une extension de la protection contre le licenciement de 16 à 20 semaines.