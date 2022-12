Session: Le National refuse de supprimer les tirs obligatoires

«Plus adapté»

Le Vaudois, lui-même tireur émérite et moniteur, estimait que les sociétés de tir n’avaient pas les moyens de répondre aux objectifs de l’ordonnance sur le tir. «J’ai vu passer pas mal de monde lors des tirs militaires. Des personnes qui maîtrisent leur fusil aux astreints qui ne se souviennent de rien et sont presque dangereux, avance-t-il. Ajoutez à cela les techniques de tirs de combat instruites à l’armée, qui n’ont rien à voir avec le tir en stand, et nous ne pouvons que constater que cet exercice annuel n’est plus adapté. Si nous avons besoin de tireurs de précision, ils doivent suivre une instruction adaptée.» Et c’est dans le cadre des cours de répétition que cela doit se faire, préconise-t-il.