Exportation d’armes: Le National rejette finalement la Lex Ukraine

Il n’y aura pas de Lex Ukraine. Le Conseil national n’a pas donné suite, par 98 voix contre 74, à une initiative parlementaire de sa commission de politique de sécurité qui souhaitait pouvoir réexporter du matériel de guerre produit en Suisse vers l’Ukraine, ceci uniquement dans le cadre de la guerre avec la Russie. Si les Chambres l’avaient acceptée, elle aurait été mise en vigueur immédiatement via le droit d’urgence et jusqu’à fin 2025.

Neutralité violée

Une minorité de la commission, composée d’élus verts, UDC, PLR et PS, a estimé que la neutralité était largement écornée. L’initiative «viole de manière flagrante le principe de neutralité inscrit dans le droit public international et fait appel au droit de nécessité», a ainsi déclaré son rapporteur Fabien Fivaz (Verts/NE). Et de rappeler que la neutralité nous oblige, entre autres, à ne pas prendre part à un conflit, à ne pas livrer d’armes aux belligérants, et à ne pas favoriser l’une des deux parties en fixant des règles d’exportation de matériel de guerre. Du coup, rien que de citer l’Ukraine dans le titre du texte est une violation de ce principe, a-t-il affirmé. Les députés l’ont donc suivi.