Berne : Le National rejette le développement de l’acquis Schengen

La chambre basse met un coup de frein à la participation de la Suisse à l’amélioration de la transmission d’informations européennes.

Le Conseil national temporise sur le développement de l’acquis de Schengen. Il a rejeté jeudi par 79 voix contre 74 et 38 abstentions un projet d’amélioration du système d’information Schengen (SIS). La gauche et l’UDC s’y opposent pour des raisons différentes.

La gauche y voit un durcissement de la loi sur les étrangers. Aujourd’hui, ce sont 500'000 personnes qui sont fichées dans le SIS et qui ne peuvent plus rentrer en Europe, a dénoncé Fabien Fivaz (Verts/NE). «Il faut des prestations solidaires qui tiennent compte des crises», a estimé Priska Seiler Graf (PS/ZH).

Confiance brisée

Les Verts ne font pas non plus confiance à cette base de données qui brasse des millions d’informations. Il y a deux ans, on a appris que la Grande-Bretagne a copié illégalement des informations personnelles du système SIS, alors que Londres a un accès limité en tant qu’Etat non membre de Schengen. Ces données ont été livrées à des compagnies américaines, a rappelé Marionna Schlatter (Verts/ZH).