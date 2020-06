Suisse

Le National s'attaque à la hausse des coûts de la santé

La commission de la santé publique du National propose un paquet de mesures pour la maîtrise des coûts dans l'assurance obligatoire de soin.

La transmission de la copie des factures devrait diviser les esprits. Contrairement au Conseil fédéral, la commission voudrait que cette tâche revienne à l'assureur et non au fournisseur de prestations. L'assuré devrait ainsi obtenir ces copies en même temps que le décompte des prestations.

La commission n'a accepté cette proposition que de justesse. Selon elle, il est plus simple et plus avantageux que ces deux documents soient transmis par la même source.