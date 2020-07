Le National s'inquiète des pannes à répétition de Swisscom

Rédiger un nouveau commentaire

Swisscom a-t-il des soucis avec les essais 5g ??? On se pose des questions et aucune information sur toutes ces antennes installées durant la covid???

Raz le bol 01.07.2020 à 11:01

Toujours le même schéma : Des dirigeants qui vendent les actifs, licencient, externalisent certains départements afin de réangager du personnel avec des salaires à la baisse (bonjour la motivation) et tout cela pour gonfler leurs primes. Oh surprise, on a des pannes 😲 vite un audit qui coûte la peau des fesses. Pas grave, on augmentera les tarifs.