Parlement - Le National se penche sur le don d’organes

Le nombre de donneurs ne cesse de reculer en Suisse

Le nombre de donneurs a encore reculé au 1 er trimestre 2021, fait savoir lundi la fondation Swisstransplant dans un communiqué. Quelque 99 organes de donneurs décédés ont pu être greffés, soit 23 de moins qu’au 4 e trimestre 2020. Et 1479 patients attendaient encore un ou plusieurs organes, soit 22 personnes de plus en 3 mois.

Par rapport à 2019, l’année 2020 avait déjà été marquée par un faible nombre de transplantations, par l’allongement des listes d’attente et par l’augmentation de plus de 50% du taux de mortalité des personnes figurant sur la liste d’attente nationale. Et cette tendance ne se dément pas en 2021, s’alarme Swisstransplant. Qui ajoute encore: cette évolution tient surtout au taux de refus élevé de 55% de la famille du défunt. Dans plus de la moitié des entretiens, les proches ne connaissant pas le souhait de la personne décédée et ont du mal à donner leur consentement concernant le processus du don d’organes au nom de celle-ci, regrette la Fondation.