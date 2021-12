Session – Le National s’empoigne sur le bien-être animal et l’élevage intensif

Ce que disent l’initiative et le contre-projet

L’initiative , lancée par la présidente de la Fondation Franz Weber, Vera Weber, le conseiller national Bastien Girod (Verts/ZH), Sentience Politics et Greenpeace, demande la suppression de l’élevage intensif en Suisse dans les 25 ans. L’initiative aimerait ancrer de meilleures normes de protection des animaux d’élevage dans la Constitution. Ces normes doivent accorder entre autres un accès régulier à l’extérieur et nettement plus de place d’hébergement. L e texte demande également à la Confédération d ’ édicter des dispositions sur l ’ importation d ’ animaux et de produits d ’ origine animale à des fins alimentaires qui tiennent compte du nouvel article.

Le Conseil fédéral avait rejeté l’initiative et lui avait opposé un contre-projet. Mais il a d écidé d’inscrire d a ns la Constitution des critères relatifs à l’ hébergement, à des conditions d ’ abattage et à des soins respectueux des animaux. Ainsi, les porcs devront disposer impérativement d ’ aires de repos recouvertes de litière et tous les animaux de rente bénéficier de sorties régulières. Les animaux gagneront ainsi en qualité de vie, seront plus résistants aux maladies et auront moins besoin de médicaments comme des antibiotiques , selon Berne . Lors de leur abattage, douleurs, souffrances et anxiété devront en outre être évitées par tous les moyens possibles et raisonnables. Berne entend de plus, contrairement à ce que prône l ’ initiative, inscrire à titre de principe général le bien-être de tous les animaux dans la Constitution. Il va donc au-delà de ce que requiert l ’ initiative, qui se réfère exclusivement aux animaux détenus à des fins agricoles.