Loi sur le CO₂

Le National soutient la majoration du prix de l’essence

Jusqu’en 2024, le prix du litre d’essence pourra coûter jusqu’à dix centimes plus cher en Suisse.

Le prix du litre d’essence à la pompe pourra coûter jusqu’à 10 centimes plus cher jusqu’en 2024 et 12 centimes de plus au maximum à partir de 2025. Le Conseil national a accepté mercredi d’inscrire cette mesure dans la loi sur le CO2, malgré l’opposition de la droite.