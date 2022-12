Session: Le National soutient un Eurofoot féminin en Suisse en 2025

Une grande chance pour la Suisse

Pour la commission, l’Eurofoot 2025 serait une grande chance pour la Suisse d’organiser la plus grande manifestation sportive spécifiquement féminine d’Europe, a souligné Lilian Studer. Il donnerait en outre à notre pays l’occasion de se présenter et de se profiler en termes de marketing et de place touristique, et ce de manière durable, a-t-elle ajouté. Et de rappeler les atouts de la Suisse: «des infrastructures entièrement existantes, des stades, des hôtels et des distances courtes sur un réseau de transport qui fonctionne parfaitement».