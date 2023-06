Parlement: Le National tient mordicus au droit de vote à 16 ans

«Nous n’avons rien à perdre, tout à gagner»

Au plenum, UDC, PLR, et Centre étaient prêts eux aussi à laisser tomber le texte mais quelques élus du Centre et du PLR ont suivi la minorité, emmenée par Irène Kälin (Verts/AG), que soutenaient la gauche et les Vert’libéraux. «Impliquer les jeunes est très important, car ce sont eux qui seront concernés le plus longtemps par nos décisions», a lancé l’Argovienne. «Il s’agit de renforcer la démocratie. Nous n’avons rien à perdre, tout à gagner», a-t-elle ajouté. «La moitié des votants a plus de 58 ans et ce sont les plus âgés qui décident de la vie des jeunes. Il faut faire contrepoids et partager notre pouvoir», a estimé Corina Gredig (Vert’lib/ZH).