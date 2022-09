Session d’automne: Le National va s’empoigner sur le pouvoir d’achat

L’ambiance risque d’être animée au National mercredi matin. En effet, les députés seront les premiers à se lancer dans une session extraordinaire sur le pouvoir d’achat. Les États s’empoigneront eux lundi prochain. Une pluie d’interventions venant de l’UDC ainsi que de la gauche et du Centre, alliés pour l’occasion, seront débattues. But: venir en aide à la classe moyenne et aux petits revenus confrontés à la hausse des prix de l’énergie sans oublier celle des primes maladie (qui va être annoncée mardi prochain).

Réduction individuelle des primes pour le PS

Le Parti socialiste propose, lui, d’agir via les primes maladie. Sa motion demande au Conseil fédéral d’augmenter de 30% la contribution de la Confédération à la réduction individuelle des primes en 2023 au moyen d’un arrêté fédéral urgent limité à un an. Cette réduction a fait ses preuves pour soulager les ménages de manière ciblée et efficace, estime le PS, pour qui il est urgent d’alléger la charge des familles et des personnes seules à bas et moyen revenu.