Session: Le National veut 9 millions pour promouvoir le vin suisse

Bonne nouvelle pour le secteur de la viticulture. Le Conseil fédéral devra augmenter les moyens destinés à promouvoir les vins suisses de 2,8 millions à 9 millions par année pour autant qu’ils répondent à des critères de qualité et de durabilité. Le National a accepté par 98 voix contre 61 (et 22 abstentions) une motion en ce sens de sa Commission de l’économie et des redevances. Le vote a recueilli des avis favorables et négatifs dans tous les partis.