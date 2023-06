Aménagement du territoire: Le National veut à son tour limiter les constructions hors zones à bâtir

Ce que demande l’initiative «paysage»

L’initiative, lancée par des associations environnementales en 2019, veut mettre un terme au bétonnage croissant des terres cultivées en ancrant une séparation claire des zones à bâtir et des zones non constructibles dans la Constitution. Entre 1985 et 2009, la surface construite en dehors des zones à bâtir a augmenté de plus de 18’600 ha au total. «C’est plus que la superficie combinée des villes de Bâle, Berne, Genève et Zurich. Les initiants demandent donc que le nombre de bâtiments soit stabilisé.