Parlement: Le National veut à son tour supprimer la valeur locative

La valeur locative, c’est quoi?

Le Parlement planche depuis 2017 sur une révision visant à abolir la valeur locative. Jusqu’ici, toutes les tentatives ont échoué depuis le début des années 2000 à faire capoter cette taxe qui existe depuis plus d’une centaine d’années. Il s’agit d’un montant que les propriétaires devraient payer s’ils louaient leur logement. Une somme fictive considérée comme un revenu bien réel et sur lequel le propriétaire doit donc payer des impôts. Au grand dam de la droite. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d’entretien et de rénovation peuvent être déduits, ce qui incite les propriétaires à maintenir une dette aussi longtemps que possible, selon ses détracteurs.