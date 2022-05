Berne : Le National veut connaître toutes les infractions dans les médias sociaux

La Chambre du peuple a accepté un postulat demandant que Facebook, Instagram ou Twitter livrent des chiffres sur les discours haineux, la pornographie ou le harcèlement.

La lutte contre la haine sur internet et notamment sur les réseaux sociaux préoccupe le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral devra demander aux principales plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, de produire des chiffres sur le nombre d’incidents contraires aux conditions d’utilisation et punissables. Qu’il s’agisse de discours haineux, de harcèlement, de fausses informations, de pornographie, d’extrémisme, voire de terrorisme.

Le National a accepté par 106 voix contre 77 lundi, lors de sa session spéciale, un postulat en ce sens de la Verte Greta Gysin. Celle-ci s’inquiétait de la violation régulière des conditions d’utilisation des réseaux sociaux, devenue monnaie courante sur toutes les grandes plateformes. Hic: la plupart des réseaux sociaux détectent et suppriment ces délits en moins de quelques heures, avant qu’ils n’aient de conséquences juridiques dans le monde réel. «Du coup, la société ignore l’ampleur réelle du problème et ne sait pas s’il y a lieu de s’inquiéter ou non», déplore-t-elle.

«Démocratie en danger»

Pourtant de nombreuses plateformes indiquent le nombre total d’incidents, parfois par pays ou pour l’ensemble de l’UE, relève-t-elle. «Il est important de disposer de ces informations aussi en Suisse car il ne s’agit pas seulement de violations des conditions d’utilisation, mais de phénomènes criminels pertinents pour notre société. Nous parlons de crimes et de délits qui constituent un problème grave pour les personnes qui les subissent, mais qui menacent également notre cohésion sociale et mettent en danger notre démocratie», a-t-elle souligné lundi. «Le retard que nous avons accumulé est déjà grave. Ne laissons pas la violence numérique s’intensifier davantage et prenons enfin des mesures pour la contrer», a-t-elle conclu.