Métal toxique: Le National refuse d’interdire le plomb dans les munitions de chasse 

«Le plomb, même à faibles doses, est toxique pour l’homme et l’animal et s’accumule dans l’organisme. Et les munitions de chasse contenant du plomb sont une source importante d’intoxication», relevait-elle. «Il a été scientifiquement prouvé que dans les Alpes, des aigles royaux et des gypaètes barbus ont succombé à un empoisonnement au plomb, après avoir mangé des restes d’animaux sauvages abattus avec des munitions au plomb».