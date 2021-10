Mesures contre le terrorisme - Le National veut (déjà) durcir la loi avec «le placement sécurisé»

Le 13 juin dernier, le peuple suisse a accepté les Mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) par 56,6% des voix. Quatre mois plus tard, une majorité de la commission de la politique de sécurité estime qu’il y a lieu «de renforcer l’arsenal juridique» prévu dans cette loi avec la notion de «placement sécurisé». En revenant sur les attaques au couteau survenues à Lugano (2020) et Morges (2021) , elle se demande si ces drames auraient pu être évités avec cette possibilité supplémentaire: «La question mérite une réflexion plus approfondie». Les décisions de placement seraient prises par le tribunal des mesures de contrainte «ce qui constitue aux yeux de la majorité une garantie que ces décisions soient proportionnelles et édictées dans le respect des droits humains».