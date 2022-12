Homosexualité: Le National veut interdire les thérapies de conversion

Le Conseil national a accepté lundi par 143 voix contre 37 et 11 abstentions une motion visant à interdire en Suisse les thérapies dites «de conversion», qui défraient régulièrement la chronique, notamment au travers de témoignages . Pour la Commission des affaires juridiques du Conseil national: «On entend par mesures de conversion toutes les mesures qui visent à modifier ou à refouler l’orientation sexuelle d’une personne, l’identité de genre ou l’expression de genre, a souligné Vincent Maitre (C/GE) pour la commission. L’homosexualité ne se soigne pas et n’a pas à l’être».

Réglementation uniforme

La commission rappelle que dans de nombreux cantons - Zurich, Genève, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Schwytz et Vaud - des interventions parlementaires demandent l’interdiction des mesures de conversion. «Afin d’éviter un patchwork cantonal sur cette question, il convient d’édicter une réglementation uniforme à l’échelle fédérale», plaide-t-elle.

Et les groupes de parole?

Benjamin Roduit (C/VS) a demandé si «un groupe de parole» tomberait aussi sous le coup de la loi. Réponse de Vincent Maitre: «Toute mesure visant à limiter le libre arbitre d’une personne à se déterminer vis-à-vis de son genre est concernée». L’opposition la plus forte est venue d’Yves Nidegger (UDC/GE): «Je n’avais jamais pensé qu’on débattrait un jour dans cette salle un contenu aussi authentiquement religieux», s’est-il emporté. Pour lui cette «conversion» reste un mystère: «Aucun membre de cette commission n’a vu une thérapie de conversion», a-t-il ironisé. Constatant que l’on vit à l’époque de la «fluidité du genre et de la transidentité», il a dénoncé l’absence de débats, alors que le Conseil national a adopté, il y a une année, un postulat d’Erich von Siebenthal (UDC/BE). Celui-ci devrait permettre de répondre aux questions: «Est-ce qu’il y a un vide juridique et faut-il légiférer?»