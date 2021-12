Session d’hiver – Le National veut lui aussi autoriser les listes noires d’assurés

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Tessin, de Zoug et de Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le gouvernement du canton de Saint-Gall les a abolies depuis le 1er décembre . Depuis le début de l’année, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes. Les personnes figurant sur ces listes ne peuvent être traitées qu’en cas d’urgence. Cette notion a été précisée dans la loi que le Conseil des États avait approuvé en juin .

«Un danger pour la santé publique»

«La voie vers une médecine à deux vitesses»

Léonore Porchet (Verts/VD) a elle souligné que la limitation ou l’interdiction de l’accès aux soins était contraire à la Constitution. Elle a souligné en outre que la précarité touchait 8% de la population, soit plus de 700’000 personnes qui peinent à payer leurs primes. «Il ne faut pas les pénaliser encore plus», a-t-elle demandé. Les précariser davantage mettrait aussi en danger, sur le plan médical, un groupe de population particulièrement faible économiquement, selon elle. «C’est la voie ouverte à une médecine à deux vitesses», estime-t-elle. «Ces listes causent beaucoup de souffrance et n’apportent rien», a poursuivi Yvonne Feri (PS/AG).

Jeunes adultes en formation exclus de poursuites

La Chambre des cantons avait déjà accepté que les enfants ne soient plus tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents. Les poursuites introduites à leur encontre pour les primes et participations aux coûts seront donc nulles. Le National a suivi ce projet mais propose d’aller plus loin en incluant les jeunes adultes en formation. Enfin, le nombre de poursuites sera limité à deux par année au lieu de quatre. Les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs devraient également être limités pour ne refléter que les frais effectifs des assureurs.