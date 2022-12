Session: Le National veut mieux lutter contre le gaspillage alimentaire

«Le gaspillage alimentaire n’est pas seulement un problème éthique, mais également un problème environnemental important», a relevé Céline Weber (PVL/VD) au nom de la commission. «En Suisse, nous gaspillons 330 kilos par an et par habitant de nourriture parfaitement consommable. Ceci représente 7% de l’empreinte environnementale de notre pays», a-t-elle ajouté.

Mieux gérer les invendus

Le premier postulat demande au Conseil fédéral de réunir les acteurs, notamment ceux du commerce de détail et des associations caritatives, afin d’étudier une solution de financement durable de collecte et de redistribution des denrées alimentaires invendues, basée sur le principe de pollueur-payeur. Le 2e demande que Berne montre comment il serait possible de réduire la destruction de denrées alimentaires consommables, notamment de viande et de poisson, dans le commerce de détail. Enfin, le 3e charge le Conseil fédéral d’examiner la création d’un organe de coordination, qui s’occuperait de distribuer les denrées alimentaires périmées mais encore consommables.