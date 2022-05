Suisse : Le National veut mieux pouvoir prévenir le gaspillage d’énergie

Il a accepté un postulat d’un député qui demandait un rapport sur la consommation d'énergie des appareils, moteurs et processus industriels qui tournent inutilement en Suisse.

Le Conseil fédéral devra présenter dans un rapport la consommation d’énergie des appareils qui tournent inutilement et de proposer des mesures et des mécanismes incitatifs qui permettraient d’éviter ce gaspillage. Le National a accepté lundi par 134 voix contre 51 un postulat en ce sens de Kurt Egger (Verts/TG).

Le potentiel de réduction de la consommation d’électricité est estimé à 30% au moins et il est aujourd’hui loin d’être pleinement exploité, rappelait le parlementaire dans son texte. Il souhaite une meilleure efficacité énergétique via des changements de pratique et surtout des optimisations. Notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie inutile due aux nombreux moteurs et processus industriels qui tournent pour rien, «comme les systèmes de ventilation et d’éclairage qui fonctionnent alors même qu’il n’y a personne dans la pièce», relevait-il. «Ce fonctionnement à vide est une forme particulièrement révoltante de gaspillage d’énergie, car il se traduit par une consommation d’électricité dépourvue de la moindre utilité».