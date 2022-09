Session: Le National veut mieux tenir compte du sexe dans la recherche médicale

Risques de faux diagnostics et de mauvais traitements

Le sexe biologique et le sexe socioculturel (soit les comportements influencés par la culture et la société) ont des répercussions sur la prévalence, les symptômes, l’évolution, le traitement et le diagnostic des maladies, relevait la commission. Des facteurs biologiques, tels que les hormones sexuelles et la manifestation des gènes, y contribuent. «Ces différences entre les sexes ne sont pas assez perçues ni prises en compte en Suisse dans le domaine de la recherche et dans la pratique clinique», estimait-elle encore.

À la tribune, la rapporteuse Léonore Porchet (Verts/VD) a cité ainsi l’exemple le plus connu: l’infarctus. «Les symptômes chez les hommes et chez les femmes sont très différents. Ceux des femmes sont moins connus et plus de femmes meurent de crise cardiaque que d’hommes», a-t-elle expliqué. «En ne tenant pas compte des spécificités liées au sexe, on risque donc d’établir de faux diagnostics et de recourir aux mauvais traitements», selon la commission.