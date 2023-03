Session du Parlement: Le National veut obliger à signaler toute cyberattaque importante

Afin que les signalements soient aussi simples que possible, le NCSC devra mettre à disposition un formulaire électronique qui pourra être rempli facilement et, au besoin, être transmis directement à d’autres services. En outre, le NCSC devra offrir aux auteurs de signalements un soutien pour faire face aux cyberattaques. Si un exploitant enfreint l’obligation d’annonce, il pourra écoper d’une amende jusqu’à 100’000 francs.

«Améliorer la cybersécurité en Suisse»

Le National a en outre suivi sa commission qui souhaitait étendre le projet aux vulnérabilités des systèmes informatiques. «Cela permettra d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la situation en cas d’attaque et de provoquer un effet préventif», a ajouté Gerhard Andrey. Car il arrive souvent que les mêmes composants informatiques soient utilisés dans les infrastructures les plus diverses, a-t-il expliqué. «Il est donc essentiel de pouvoir informer le plus rapidement possible les autres exploitants des menaces identifiées».